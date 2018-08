Justiça manda Lula pagar mais de 31 milhões de reais referentes a multa, custas processuais e reparação de danos no caso do triplex

Em nota publicada no site do PT, Gleisi voltou a afirmar que nem a ditadura militar impediu advogados de visitarem presos e que a proibição é mais um episódio de perseguição a Lula. Ainda na mesma decisão, a juíza reafirmou que Lula foi condenado em segunda instância e está inelegível. Por isso, decidiu que não vai analisar os pedidos de entrevistas a ele.

“A manifestação da Justiça afronta duas decisões proferidas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU que determinam, de um lado, que o Brasil se abstenha de realizar qualquer ato que possa gerar danos irreversíveis ao processo que tramita desde julho de 2016 perante aquela Corte Internacional e, de outro lado, que o País tome todas as providências necessárias para não impedir a candidatura de Lula e os direitos dela decorrentes, inclusive acesso adequado à imprensa e a membros de seu partido político”, afirmou a defesa de Lula.

Campanha

A direção nacional do PT destinou R$ 20 milhões para a campanha de Lula à Presidência da República. O primeiro aporte à campanha petista veio do fundo eleitoral, criado no ano passado para financiar as eleições de 2018. Os partidos poderão ainda utilizar recursos do fundo partidário. O teto de gastos para a campanha presidencial é de R$ 70 milhões. Os dados estão no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que registra as doações e os gastos dos candidatos.