Justiça manda soltar a primeira-dama suspeita de esfaquear prefeito no Paraná

A Justiça determinou a soltura da primeira-dama de Tibagi, Andreia Barreto Lima Leonardi. Ela foi presa na madrugada de sexta-feira (16), suspeita de ter esfaqueado o marido, o prefeito Rildo Leonardi (PMDB). Segundo o advogado da primeira-dama, Leandro Cesar Ferreira, a decisão foi tomada porque o prefeito fez uma declaração assinada em que garante não temer pela própria vida, caso a mulher seja libertada. No documento, Leonardi afirma que a mulher tem problemas psicológicos.

O prefeito está afastado das atividades na prefeitura. Atualmente, ele está hospedado na casa de parentes. Já a mulher, segundo o advogado, ficará em casa, aguardando que seja apresentada uma denúncia, à qual ela pretende responder na Justiça.

Durante a tarde de segunda-feira, a primeira-dama foi ouvida pelo juiz responsável pelo caso. Em depoimento, ela afirmou que faz uso de medicamento controlado e que não se lembra de nada sobre a noite em que o marido se feriu.

De acordo com as autoridades, Andrea golpeou o marido no braço direito durante a madrugada. A Polícia Civil não informou as circunstâncias em que a situação aconteceu.

Segundo a prefeitura, Rildo deve permanecer afastado das atividades até o dia 26 deste mês. (AG)

