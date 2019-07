Justiça manda soltar três assessores do ministro do Turismo

O juiz Renan Chaves Machado, da 26ª Zona Eleitoral de Minas Gerais, determinou nesta segunda-feira (1º) a soltura do assessor especial e de dois ex-auxiliares do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Os três estavam em prisão temporária desde quinta-feira (27), quando foram detidos pela Polícia Federal em decorrência das investigações sobre as candidaturas laranjas do PSL de Minas Gerais.

As prisões temporárias têm prazo de cinco dias, prorrogáveis. Na sexta-feira (28), o juiz havia negado o pedido de soltura feito pela defesa, que argumentava que clientes já haviam prestado depoimento e todos os esclarecimentos devidos.

Estavam presos Mateus Von Rondon, assessor especial e braço direito de Álvaro Antônio, Roberto Soares e Haissander de Paula, ex-assessores e que coordenaram a campanha do político no Vale do Aço de Minas. A residência deles também foi alvo de busca e apreensão.

A investigação sobre as candidaturas laranjas do PSL começou após revelação da Folha de S.Paulo, que mostrou em fevereiro o direcionamento de R$ 279 mil em verbas públicas do PSL para quatro candidatas do partido em Minas que tiveram, juntas, apenas cerca de 2.000 votos – um indicativo de que não houve campanha real.

Parte do dinheiro foi parar em empresas de Von Rondon e ligadas a Roberto Soares. A suspeita é de que as quatro candidatas tenham sido usadas para desvio de dinheiro público eleitoral. Na época, Álvaro Antônio era o comandante do PSL em Minas Gerais.

Elas foram chamadas a prestar novo depoimento nesta segunda, mas permaneceram caladas. O presidente Jair Bolsonaro, que é do PSL, afirmou durante viagem ao Japão que determinou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, a investigação de candidaturas laranjas também em outros partidos. O caso foi discutido pelo presidente em reunião com o ex-juiz nesta segunda.

O ministro do Turismo sempre negou participação em irregularidades. Segundo o ministério, Von Rondon deve voltar ao trabalho nesta terça (02). A pasta informou que os dias em que ele ficou afastado, por estar preso, não podem ser descontados do seu salário, conforme jurisprudência do STF.

O advogado de Von Rondon, João Marcos Braga, disse que a prisão de seu cliente causou estranheza porque parece ter sido decretada apenas para a polícia interrogá-lo, o que, em seu entendimento, foi vetado desde que o STF proibiu conduções coercitivas para fins de interrogatório.

“Muito se perguntou sobre o ministro [do Turismo], sobre questões políticas envolvendo o partido em Minas Gerais” e pouco sobre os fatos em si, disse Braga. Segundo ele, Álvaro Antônio não é investigado no inquérito.

