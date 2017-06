Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) mantiveram, por unanimidade, a condenação de um homem acusado de agredir a esposa, apesar do casal ter reatado a relação conjugal. Após uma discussão, o denunciado atirou copos e uma cadeira de madeira contra o rosto da vítima.

