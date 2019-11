Notas Brasil Justiça mantém prisão de brigadistas por incêndio no Pará

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

As prisões preventivas dos quatro brigadistas suspeitos de incêndio criminoso na APA Alter do Chão foram mantidas pelo juiz Alexandre Rizzi, da 1ª Vara Criminal de Santarém, durante audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (27). A polícia suspeita que o grupo tenha relação com os incêndios ocorridos em setembro deste ano.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário