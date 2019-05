Justiça Militar libera suspeitos no caso dos 80 tiros que mataram músico e catador no RJ

O Superior Tribunal Militar (STM) liberou nove, dos 12 suspeitos de dispararem mais de 80 tiros contra um veículo, no Rio de Janeiro. A ação resultou na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo. Nesta quinta-feira (23), dez, dos 15 ministros da Corte decidiram pela concessão de liberdade aos militares, que estavam presos desde abril.

O habeas corpus deles começou a ser julgado no dia 8 de maio. Porém, um pedido de tempo para análise do caso, feito pelo vice-presidente do STM, ministro José Barroso Filho, interrompeu o julgamento. O magistrado votou pela liberação de oito envolvidos com medidas cautelares e indicou que que o tenente Ítalo, que possuía patente mais alta, continuasse preso, mas os demais ministros optaram por liberar todos, sem restrições.