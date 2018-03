Em decisão proferida na tarde de quarta-feira (14), o Desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, integrante do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do RS, indeferiu pedido liminar do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre que requeria a suspensão da Lei Complementar Municipal nº 832/2018, conhecida como lei antivandalismo.

