Familiares das 298 pessoas a bordo do voo MH17 da Malaysia Airlines pediram nesta quarta-feira (17) que os responsáveis sejam levados à justiça ao marcar o quinto aniversário da tragédia. O voo MH17 foi abatido no dia 17 de julho de 2014 sobre um território controlado por separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia. Três russos e um ucraniano serão acusados por assassinato.

