Últimas O livro sobre Suzane von Richthofen é censurado pela Justiça de São Paulo

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

Suzane von Richthofen saindo da prisão após liberdade temporária no Dia dos Pais. Foto: Reprodução/Twitter Suzane von Richthofen saindo da prisão após liberdade temporária no Dia dos Pais. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A Justiça do Estado de São Paulo proibiu a divulgação e comercialização da biografia de Suzane von Richthofen escrita pelo jornalista Ulisses Campbell. A informação foi confirmada pelo dono da editora Matrix – que é responsável pela publicação.

Com previsão de lançamento para 2020, a obra teve o lançamento suspenso após decisão da juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da comarca de São José dos Campos. Para ela, o autor não possui autorização para divulgação ou exposição da história.

O proprietário da editora, Paulo Tadeu, disse que o grupo vai recorrer da decisão. “A gente vai recorrer porque se não vira censura prévia, não pode deixar isso acontecer”, disse em entrevista ao Portal da RedeTV!.

Paulo ainda disse que outras obras sobre Suzane já foram lançadas anteriormente e que o livro escrito por Ulisses Campbell seria uma versão mais atual.

De acordo com a editora, o livro conta a história da vida de Suzane dentro da prisão, entrevistando pessoas que conviveram com ela no encarceramento.

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos em 2002, após planejar o assassinato de seus pais Manfred e Marísia von Richtofen. A reportagem confirmou o caso com informações do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

