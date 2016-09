Justiça recebe denúncia contra funcionários e dono de centro de reabilitação onde sete pessoas morreram durante incêndio em Arroio dos Ratos

A juíza da 1ª Vara Judicial da Comarca de São Jerônimo, Rosângela Carvalho Menezes, recebeu nessa quarta-feira (14) a denúncia ofertada pelo Ministério Público contra cinco funcionários e o proprietário do Centro Novos Horizontes. Localizada em Arroio dos Ratos, a entidade, que trabalha com a reabilitação de dependentes químicos, pegou fogo na madrugada do dia 22 de julho, vitimando sete internos e deixando três feridos.

Os acusados irão responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de Homicídio e cárcere privado. Todos encontram-se presos em presídios de São Jerônimo e de Porto Alegre.

O Centro Novos Horizontes foi criado em 2007 para oferecer tratamento emergencial e ambulatorial para usuários de drogas e álcool. Quando começou o incêndio, na madrugada do dia 22 de julho, os seis internos que morreram não teriam conseguido sair, pois as portas do quarto estariam trancadas pelo lado de fora.

