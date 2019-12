Brasil Justiça solta por engano ex-deputados estaduais do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

O ex-deputado e ex-presidente da Alerj Paulo Melo. Foto: Fernando Frazão/Arquivo/Agência Brasil O ex-deputado e ex-presidente da Alerj Paulo Melo. (Foto: Fernando Frazão/Arquivo/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Arquivo/Agência Brasil

Um erro no número do alvará de soltura expedido pelo TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) levou à libertação dos ex-deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, presos pelas operações Furna da Onça e Cadeia Velha, desdobramentos da Lava-Jato no Estado.

Segundo o TRF2, o alvará saiu com os números dos processos da Furna da Onça e, indevidamente, com o da Cadeia Velha também, processo pelo qual eles permanecem presos preventivamente.

A Seap (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária) confirmou que ambos deixaram o sistema nesta sexta-feira (13), mas, de acordo com o TRF2, os dois terão que voltar para a cadeia.

A Operação Cadeia Velha foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 14 de novembro de 2017. A Furna da Onça veio um ano depois, em 8 de novembro de 2018, como efeito das delações premiadas feitas por doleiros durante a Cadeia Velha.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário