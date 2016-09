Justiça suspende atividades da médica que provocou uma lesão ao colocar silicone em uma paciente.

A Justiça suspendeu por 90 dias as atividades médicas da cirurgiã plástica Camila Jorge Domiciano. O pedido foi feito pela polícia que, em abril deste ano, indiciou a profissional pelo crime de lesão corporal gravíssima, em função de uma cirurgia para colocação de próteses de silicone que deixou deformidades nos seios de uma paciente.

Segundo a polícia, o procedimento cirúrgico foi realizado no ano passado, em Inhumas (GO). A vítima, uma mulher não identificada, ficou com sequelas permanentes, conforme atestado por exames no Instituto Médico Legal.

Ela procurou a polícia no começo deste ano e denunciou o caso. A paciente disse ao delegado que a médica chegou a fazer outros dois procedimentos para tentar reverter as deformidades, mas não obteve sucesso.

“Durante a investigação, foi concluído que houve a prática, em tese, do crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Então, com base nessas provas, representamos junto ao Poder Judiciário pela suspensão das atividades médicas da profissional”, afirmou o delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo Neto.

Outros processos.

A médica já foi denunciada anteriormente por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar), cujo processo ainda tramita na Justiça. Além disso, ela está sendo investigada por outro crime de lesão corporal grave.

“Chegou ao nosso conhecimento que ela já é ré em um processo por homicídio culposo e é investigada por uma lesão corporal. Então, em função da gravidade dos fatos, a polícia entendeu necessário representar para que ela fosse afastada das funções até o término das investigações”, concluiu Neto. (AG)

Comentários