Justin Bieber anuncia shows no Brasil em 2017

Justin Bieber vai se apresentar no Brasil em 2017. Os shows da turnê Purpose acontecem no Rio (Praça da Apoteose, 29 de março) e São Paulo (Allianz Parque, 1º de abril). Esta é a terceira passagem do cantor canadense pelo Brasil.

Venda de ingressos

Os ingressos para o público em geral começam a ser vendidos a partir de 31 de outubro. Membros do fã-clube BKSTG podem adquirir seus ingressos antes do público em geral, com pré-venda começando no dia 27 de outubro de 2016, às 10h.

A venda é pelo site Tickets for Fun, a partir de 0h01 do dia 31. No mesmo dia, às 10h, começa a venda nas bilheterias (sem taxa de conveniência, no Metropolitan do Rio e Citibank Hall de São Paulo). Há também outros pontos de venda pelo Brasil. Os preços do show no Rio vão de R$190 a R$750. Em São Paulo, varia entre R$ 125 e R$ 750.

A turnê do cantor canadense tem hits como “What Do You Mean?”, “Sorry” e “Love Yourself”. O disco mais recente de Bieber é “Purpose”, lançado no final de 2015.

Outras vindas ao Brasil

Justin Bieber fez sua primeira turnê brasileira em 2011. Em outubro daquele ano, Bieber recebeu no palco Anderson Silva e Selena Gomez.

Na segunda vinda, em novembro de 2013, o cantor foi atingido por um objeto quando cantava no Anhembi e acabou o show mais cedo.

Justin Bieber no Rio

Quando: Quarta-feira, 29 de março de 2017

Horário: às 21h

Onde: Praça da Apoteose – Passarela do Samba Prof. Darcy Ribeiro – Sambódromo/RJ

Capacidade: 31 mil pessoas

Ingressos: Pista premium branca e verde: R$ 375 (meia) e R$ 750

Pista e Arquibancada: R$ 190 (meia) e R$ 380

Classificação etária: De 08 a 13 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável. A partir de 14 anos é permitida a entrada desacompanhado

Justin Bieber em São Paulo

Quando: Sábado, 1º de abril de 2017

Horário: às 20h30

Onde: Allianz Parque – Rua Turiassú, 1840 – Perdizes, São Paulo

Capacidade: 44.400 pessoas

Ingressos: Pista Premium Branca e Verde: R$ 375 (meia) e R$ 750

Pista: R$ 190 e (meia) R$ 380

Cadeira inferior: R$ 210 (meia) e R$ 420

Cadeira superior: R$ 125 (meia) e R$ 250

Classificação etária: De 08 a 13 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável. A partir de 14 anos é permitida a entrada desacompanhado.

Acesso para deficientes

