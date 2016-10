Justin Bieber cancela show na Argentina com medo de chegar lá e ser preso

As beliebers brasileiras já podem festejar: a ” Purpose World Tour” vai trazer Justin Bieber ao Brasil em 2017. A turnê quer enlouquecer cariocas, paulistas e quem mais se juntar ao bonde em março do ano que vem. Mas os argentinos não estão muito felizes com a notícia, já que o astro pop deixou a Argentina de fora da viagem à America do Sul. O motivo? Ele poderia ser preso no país!

Tudo começou em 2013, na ” Believe Tour “, quando Justin foi acusado por agressão a um paparazzi. Se ele pisar no país latino, pode ser conduzido diretamente a uma delegacia para responder pelo caso. OMG! Óbvio que ninguém quer o gato preso de novo, até porque ele já tem se envolvido em muita confusão por aí. Mesmo com todo o estresse, ele não parece muito preocupado com a sua imagem, já que recentemente invadiu uma escola para jogar futebol com alunos.

Na passagem pela América do Sul, Justin visitará Santiago (Chile), São Paulo , Rio de Janeiro , Lima (Peru), Quito (Equador) e Bogotá(Colômbia), apresentando pela primeira vez as músicas de do álbum lançado em 2015. Durante o show em Buenos Aires , em 2013, ele varreu uma bandeira argentina para fora do palco, por pensar que era uma camisa e tentou se explicar. “Estou sendo avisado pela minha equipe que era uma camisa, mas mesmo que fosse uma bandeira eu nunca faria nada que desrespeitasse a Argentina ou seu povo ou os fãs”, se desculpou. Apesar de toda a confusão, o dono do hit “Sorry” já tem feito bastante sucesso com os brasileiros após a confirmação da turnê.

