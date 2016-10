Justin Bieber é alvo de piadas após tentativa de disfarce na Holanda

O cantor Justin Bieber saiu às ruas de Amsterdã, na Holanda, com uma fantasia inusitada. Ele, que está em turnê pela Europa, usava um disfarce composto por peruca preta, bigode e cavanhaque para não ser reconhecido pelos fãs. Mas o fato de estar andando pelas ruas da cidade com um segurança chamou atenção. O disfarce, no entanto, além de não ter funcionado, gerou memes compartilhados por milhares de fãs na internet.

Não é a primeira vez que um disfarce falho do cantor gera comentários nas redes sociais. Bieber já foi fotografado usando um bigode extravagante ao andar de skate nos Estados Unidos e, em outra ocasião, foi camuflado por um de seus seguranças numa folha de palmeira.

