Justin Bieber se desculpa por gravidez de mentira em 1º de abril

O cantor Justin Bieber foi duramente criticado por ter feito uma brincadeira na segunda-feira (1º), ao publicar a imagem de um ultrassom em seu Instagram. Para entrar no clima do Dia da Mentira, anunciou que a esposa Hailey Baldwin estava grávida do primeiro filho do casal. Apesar de explicar que tudo não passava de uma zoação, as críticas dos fãs permaneceram. Muitos o acusaram de brincar com assunto sério. Em resposta às críticas, o artista pediu desculpas a todos os que se sentiram ofendidos.

Deixe seu comentário: