Justin Bieber surge sem camisa, exibe nova tatuagem e recebe elogios dos fÃ£s por corpo sarado

Justin Bieber está fazendo a alegria dos fãs durante as suas férias. Afinal, bastou ele tirar uns dias de descanso ao lado dos seus pais e irmãos para os paparazzis entrarem em ação e correrem para registrar cada passo do gato. É, nós sabemos que o dono do hit “Sorry” não curte tanto esta invasão de privacidade, mas, pelo visto, não anda nem ligando para os cliques e continua aproveitando as praias e atividades ao lado dos parentes com direito a muita diversão.