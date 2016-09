Justin Bieber termina o namoro com Sofia Richie

O cantor Justin Bieber está solteiro. De acordo com fontes da revista “People”, ele terminou o namoro com Sofia Richie. Os dois estiveram juntos por apenas seis semanas.

Um informante disse que Justin ainda não está pronto para ter um namoro duradouro. “Essas garotas enlouquecem por ele, mas ele não está pronto. É praticamente impossível onde ele está em sua vida e carreira ter algo que dure com essas meninas”, afirmou.

O relacionamento de Bieber e Richie até causou uma briga dele com a ex-namorada, Selena Gomez, nas redes sociais. A cantora decidiu defender os fãs dele quando o jovem ficou enfurecido por comentários negativos sobre Sofia.

Selena falou sobre o respeito que Justin deveria ter com os fãs. “Se você não consegue lidar com o ódio, então pare de postar fotos com sua namorada. Isso deve ser especial entre vocês dois, apenas. Não fique com raiva dos fãs. Eles te amam e apoiarão antes do que qualquer um já fez”.

Mas Bieber não gostou do comentário: “É engraçado ver as pessoas que me utilizaram para ter atenção e ainda tentam apontar o dedo desta maneira. Triste”.

Comentários