Justin Timberlake pode ser preso por selfie de voto

Justin Timberlake pode estar em apuros com a lei. Nesta terça-feira (25), ele publicou em seu perfil no Instagram uma selfie junto a urna no Tennessee, onde fotografias nos locais de votação são proibidas. Pessoas que desrespeitem essa lei podem enfrentar uma pena de 30 dias na cadeia e uma multa no valor de 50 dólares.

O caso de Timberlake está “sob revisão”, segundo a delegacia de polícia do condado de Shelby County afirmou ao site Vulture. A fotografia continua no perfil do cantor.

Com a foto, o cantor tentou encorajar seus seguidores a votarem, uma vez que nos Estados Unidos o ato não é obrigatório. “Ei! Você! Sim, VOCÊ! Acabei de voar de Los Angeles para Memphis (capital do Tennessee) para #balançarovoto (Um trocadilho com sua música Rock Your Body, que, em tradução livre, significa balance seu corpo”). Sem desculpa, minhas boas pessoas! Pode estar tendo votações antecipadas na sua cidade também. Caso contrário, 8 de novembro! (O dia das eleições). Se você não votar, então não podemos te ouvir! Saia de casa e VOTE #exerçaseudireitodevotar)”, escreveu ele.

