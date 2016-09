Juventude conhece datas dos confrontos contra o Fortaleza pelas quartas de final da Série C

O Juventude já conhece as datas e os locais das partidas contra o Fortaleza, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. Quem avançar, terá garantido o retorno à Série B em 2017. Nesta segunda-feira (19), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou as informações.

A partida de ida será realizada no dia 3 de outubro, uma segunda-feira, às 19h15min, no Alfredo Jaconi. A volta está marcada para dia 9, um domingo, às 19h, na Arena Castelão.

O time de Antônio Carlos Zago se classificou às quartas de final depois de vencer o Mogi Mirim por 2 a 1 no último domingo (18). O embate foi na casa dos oponentes.

Já o Ypiranga de Erechim empatou com o Guarani por 2 a 2, no Colosso da Lagoa, e se despediu da competição. O Canarinho, que dependia apenas de si, foi eliminado e terminou no sexto lugar, com 28 pontos.

Copa do Brasil

O Ju se prepara para o compromisso de volta contra o São Paulo pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O encontro ocorrerá no Alfredo Jaconi, nesta quinta-feira (22), às 21h30min. No confronto de ida, o Alviverde triunfou fora de casa por 2 a 1. Os caxienses têm boa vantagem.

