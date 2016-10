Juventude empata com o Fortaleza por 1 a 1 e sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro

O Juventude foi o último time a garantir uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Com a Arena Castelão lotada, o time gaúcho conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 com o Fortaleza em partida válida para a série B. Como empatou a primeira partida por 0 a 0, o Juventude conquistou a vaga.

Empurrado pela torcida, o Fortaleza foi para cima no início do jogo, que contou com um público de 63.903 pagantes. O goleiro Elias se destacou com boas defesas.

Aos dois minutos da segunda etapa, o Juventude conseguiu abrir o placar. Depois de um cruzamento na área, Hugo subiu mais alto do que todo mundo e marcou. O estádio se silenciou e só voltou a gritar aos 21 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de falta, Pio soltou uma bomba e empatou o jogo.

A partir daí, foi só pressão do Fortaleza. Pio arriscou vários chutes de longe, mas o goleiro Elias, literalmente, pegou tudo. A torcida do Fortaleza viu o time cair nas quartas de final da Série C em casa pela terceira vez seguida.

Após o término da partida, os torcedores do Juventude foram para as ruas de Caxias do Sul para comemorar. A festa se estendeu pela madrugada.

Comentários