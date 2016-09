Juventude perde para o Atlético-MG por 1 a 0 na Copa do Brasil

O Juventude foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, pelo compromisso de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O gol da partida foi marcado por Lucas Pratto aos 17 minutos do primeiro tempo. O técnico Tite, da Seleção Brasileira, acompanhou o duelo em Belo Horizonte. Carlos César fez falta em Wanderson e recebeu o cartão vermelho no confronto.

Para ficar com a vaga, o Ju precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença o encontro de volta. Caso faça 1 a 0, a decisão ocorrerá nos pênaltis em Caxias do Sul. O jogo de volta está marcado para o dia 19 de outubro, às 19h30, no Alfredo Jaconi.

A equipe treinada por Antônio Carlos Zago muda o foco novamente para a sequência da Série C do Brasileiro. O Juventude inicia as quartas de final contra o Fortaleza. Na segunda (03), o Alviverde recebe os cearenses às 19h15. Uma vitória será determinante para o futuro do time na disputa.

Comentários