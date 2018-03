Juventude x Grêmio

O Grêmio enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida, às 17h deste domingo, tem transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br). Na manhã de sábado, o grupo de atletas encerrou os preparativos para o duelo, fundamental para que o Tricolor deixe a área de degola do regional.

Com apenas sete pontos, o Mosqueteiro ocupa a décima-primeira (penúltima) colocação na tabela, ou seja, ainda corre risco de rebaixamento, a exemplo do lanterna São Paulo de Rio Grande. O Juventude, por sua vez, está em oitavo lugar, com nove pontos, mesmo escore do Novo Hamburgo mas em vantagem nos critérios qualificados.

