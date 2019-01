Nessa quarta-feira, a União Europeia aprovou a imposição de novas barreiras contra o aço brasileiro e de outros exportadores. A proposta ainda depende de um período de preparação final por parte do Bloco e deve entrar em vigor no início do mês que vem, com imposição de cotas para 26 produtos do setor siderúrgico (no caso do Brasil, serão sete restrições).

