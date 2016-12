Kadu Moliterno e Cristianne Rodriguez se casam

Depois de anunciarem casamento em outubro deste ano, Kadu Moliterno e Cristianne Rodriguez trocaram as alianças. Em seu perfil no Instagram na manhã deste domingo (11) o ator contou a novidade ao compartilhar uma foto do casal com as alianças. “Deposito meu coração junto ao seu, para fazer que o nosso seja um, maior e mais seguro”, escreveu ele se declarando para a mulher.

Na localização dos registro, Kadu Moliterno marcou um resort na Praia do Santinho, em Florianópolis. Para hospedagem, é preciso desembolsar cerca de 3 mil reais. O local também oferece serviço para noivos com SPA e festa para até 150 convidados, com estrutura à beira mar, decoração floral, jantar e quarto de núpcias. (AG)

