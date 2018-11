Kaiser faz nova ativação em Santa Cruz do Sul

A Kaiser volta para Santa Cruz do Sul neste sábado (17), em nova ativação, que começa logo após o jogo de volta entre Santo Antônio e Bela Vista, que disputam o título da Copa Cidade Master, torneio patrocinado pela cerveja. O campeão garante uma vaga para a Taça Kaiser, campeonato de futebol amador promovido pela marca.

A segunda Resenha Kaiser promovida pela marca em Santa Cruz do Sul promete empolgar as torcidas de Bela Vista e Santo Antônio. A ação acontece no Campo do Flamengo, após a partida, marcada para às 16h. O projeto tem como objetivo principal dar espaço para jogadores e comunidade interagirem e conversarem sobre a partida, com churrasco e cerveja gelada.

Parte do movimento Kaiser para enaltecer o futebol de verdade, resgatando a forma simples e autêntica de jogo nos gramados, as resenhas são abertas a torcedores e jogadores, com limite de participantes de acordo com as restrições de cada campo em que são realizadas. A entrada é gratuita e os eventos contarão com promotores para orientar o público. Todo o valor arrecadado pela venda das cervejas será revertido em prol do campeonato.

Além de Santa Cruz do Sul, Kaiser é patrocinadora também de campeonatos amadores regionais nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba (PR) e Blumenau (SC), locais que também receberão as ativações durante os jogos decisivos.

Sobre a Taça Kaiser:

A Taça Kaiser é um movimento pela volta do futebol de verdade, com emoção e mais atitude dentro de campo. A 1ª edição acontece em janeiro de 2019, entre os campeões de campeonatos regionais amadores patrocinados pela marca: Copa Corujão, de Belo Horizonte (MG); Liga Amadora da Capital, de Curitiba (PR); Campeonato Regional da Liga Blumenauense de Futebol, Blumenau (SC); e a Copa Cidade Master, campeonato de Santa Cruz do Sul (RS).

O título de maior time amador do Brasil será disputado em Curitiba, nos dias 19 e 20 de janeiro. Até lá, em cada final dos campeonatos patrocinados, Kaiser promove ativações dentro e fora de campo, valorizando o futebol amador e incentivando o jogo com raça e paixão. A Kaiser também é patrocinadora da Copa Itatiaia, em Belo Horizonte, que não participa da 1ª edição da Taça Kaiser por conta do calendário de jogos.

Informações sobre a Taça Kaiser estão disponíveis no site www.kaiser.com.br/tacakaiser

