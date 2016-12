Uma cena chamou a atenção das baianas. Sem camisa, o jogador Kaká, que está solteiro desde o fim de seu casamento com Carol Celico, em 2015, atraiu os olhares por causa de sua boa forma durante partida de vôlei com famosos como o comentarista Caio Ribeiro, o humorista Marco Luque e o ator Marcos Pitombo. Ele se divertiu com os amigos em Trancoso, na Bahia.

