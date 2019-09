Kannemann diz que Grêmio está no melhor momento do ano e que pensamento ainda está no Brasileirão

*Por Bárbara Assmann

Parece que o elenco do Grêmio anda com tudo em cima! Sem perder a seis partidas no Brasileirão, a equipe de Renato Portaluppi está confiante. O zagueiro Kannemann deu o recado em coletiva realizada nesta terça-feira (24), no CT Luiz Carvalho. “Estamos no melhor momento do ano”, falou. Porém, ao ser perguntado sobre o tricolor jogar o melhor futebol do Brasil, o zagueiro disse que, para ele, isso não importa, mas sim o trabalho que vem sendo feito por Portaluppi. “Sei lá, para mim isso não importa. O que sei é que estamos fazendo um bom trabalho nos últimos anos, com conquistas”, avaliou.

O que importa agora é o foco, que segundo o jogador, ainda está no Brasileirão, mesmo tendo na próxima semana o primeiro duelo da semifinal da Libertadores contra o Flamengo. “Mas tem sete dias ainda, estamos pensando só no Avaí, em buscar os 3 pontos”, garantiu.

Que o zagueiro tricolor passa tranquilidade e confiança à torcida, já sabemos, mas agora ele também passa para sua seleção, a da Argentina. Sobre uma possível convocação ele diz estar tranquilo. “Estou tranquilo, tentando fazer o melhor aqui para que o treinador olhe para mim. Vamos ver o que acontece”, disse. Aprovado, torcedor?

