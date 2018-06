Karaokê com a banda Moog no Royal Black Pub em Porto Alegre

Na próxima quarta-feira (20), o Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country, abre as portas para o primeiro Karaokê com banda do Pub, em Porto Alegre.

Os cardápios musicais estarão a postos e a banda Moog fará as honras da casa. A banda é formada por Filipe Fettu na bateria, Jonas Rosa na guitarra, André Martin no contrabaixo e no teclado Dani Dk.

O Royal Black Pub é o pub com música ao vivo da Dado Bier. A proposta é oferecer um programa aos finais de semana para quem busca um ambiente agradável, boa gastronomia e atendimento, uma carta com 15 rótulos de cerveja artesanal da marca, drinques com cerveja e muita diversão e descontração.

Com clima intimista e capacidade para pouco mais de 150 pessoas, o espaço está localizado na Dado Bier do Bourbon Country, ao lado do restaurante.

Serviço:

O que: Karaokê com banda ao vivo

Quando: Quinta-feira (20 de junho)

Onde: Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country

Horário: 21h

Ingressos: R$ 20

