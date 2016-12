Kate Middleton usa a tiara favorita da princesa Diana

As escolhas de moda de Kate Middleton têm grande responsabilidade por sua alta popularidade entre os súditos britânicos. Esta semana, ao repetir um vestido usado há pouco mais de um ano, ela confirmou ainda mais que tem um quê de “gente como a gente” e por isso é tão querida.

O look grandioso foi usado pela primeira vez em outubro de 2015, num banquete para o presidente chinês Xi no palácio de Buckingham. Na noite de dezembro deste ano, ela o escolheu para um jantar de gala para a comunidade diplomática do Reino Unido.

O vestido vermelho é da designer Jenny Packham, recorrente no armário da duquesa de Cambridge. Desta vez, ela o combinou com a tiara Cambridge Lovers´s Knot, uma das favoritas da princesa Diana. Feita em 1914 para a rainha Mary pela joalheria Garrard, a peça tem 19 diamantes, além de um bocado de pérolas, e já foi usada por Kate na recepção do corpo diplomático no ano passado.

Comentários