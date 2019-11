Katy Perry leva 64 amigos ao Egito para comemorar aniversário

Katy Perry resolveu comemorar seus 35 anos em grande estilo. A diva pop fez uma viagem de dez dias para o Egito na última semana, na qual teve a companhia do noivo, Orlando Bloom, 42, e de mais seis centenas de amigos.

Isso mesmo, a voz de hits como “Teenage Dream” levou 64 pessoas para conhecer as pirâmides e outros pontos turísticos do país com ela. Um dos convidados, o ativista LGBT e designer de joias Markus Molinari comentou a experiência em suas redes sociais.

“Como construir um laço poderoso em 10 dias. Coloque 64 pessoas escolhidos a dedo por uma deusa da música para viver em um barco no rio Nilo com apenas um pedido dela: que cada um saia de sua zona de conforto e, a cada refeição, sente com alguém diferente”, escreveu.

“Além do magnífico presente da viagem, ela deu para cada um de seus amigos memórias de novas amizades e laços que apenas nós vamos compartilhar, pelo resto de nossas vidas. Estou mais que agradecido ao universo por nos unir nessa vida e estou ansioso pelas várias memórias com você e nossa família estendida que chamamos de amigos.”

“Eu disse isso para você quando você me deixou pela primeira vez para iniciar sua turnê com ‘I Kissed a Girl’ e vou dizer sempre: você é minhas pernas, nunca me deixe. Bem, eu nunca vou deixar você. Feliz aniversário”, finalizou.

Além de memórias e amigos, a viagem também rendeu ótimas fotos. Katy publicou algumas delas nas redes sociais, com destaque para uma em que aparece com Bloom em clima de romance nas pirâmides.