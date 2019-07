Keanu Reeves pode não ser o ator mais bonito de Hollywood, nem o mais talentoso, nem o mais rico, mas nenhum é mais amado na internet

Ele pode não ser o ator mais bonito de Hollywood. Ou nem o mais talentoso, nem o mais rico. Mas, em um mundo de celebridades inatingíveis, não restam dúvidas: nenhum homem é tão amado na Internet quanto o astro Keanu Reeves, de 54 anos.

Nas redes sociais, não faltam interessadas e interessados em namorar Keanu (que, aliás, está de fato solteiro). A obsessão é tanta que um desenvolvedor independente criou o Keanu Reeves Dating Simulator , game cômico em que é possível simular um relacionamento com várias versões de Keanu, como o “Neo Keanu” de “Matrix” (aceite a pílula vermelha se quiser ficar com ele).

Em cartaz neste ano em grandes geradores de buzz como o filme de ação “John Wick 3” , a comédia romântica da Netflix “Meu eterno talvez” (em que participa como ele mesmo) e a animação “Toy Story 4” , Keanu tem desfrutado de alta popularidade nos últimos meses. Mas o seu apelo nas redes vêm se construindo há algum tempo, graças a trechos de entrevistas e relatos de anônimos em que o ator agia de forma humilde, simpática e extremamente gentil.

Gentileza no avião e no metrô

É o caso, por exemplo, do que aconteceu quando o ator estava em um voo com destino a Los Angeles que precisou ser desviado para a pouco ilustre cidade californiana de Bakersfield. Em uma série de stories do Instagram, uma passageira documentou como Keanu não só se mobilizou para conseguir transporte até Los Angeles para os companheiros de voo, como ainda animou a “road trip” fazendo as vezes de guia turístico.

Não é o único relato que conta como Keanu teria feito um esforço especial para agradar pessoas comuns. Há, por exemplo, o fã que diz que o ator comprou um sorvete apenas para conseguir dar um autógrafo , e o vídeo em que o astro, sem saber que estava sendo filmado no metrô de Nova York, cede seu lugar a uma passageira carregando uma bolsa pesada. Isso sem falar na livreira que escreveu sobre o amor do seu cliente famoso por livros e sudoku (ele inclusive é fundador de uma editora independente, X Artists Books).

Em resumo: se o ambiente das redes sociais pode muitas vezes ser tóxico, Keanu parece ter se convertido em uma espécie de figura agregadora da Internet, um símbolo de empatia entre seres humanos.

Humildade nas entrevistas

Se no encontro direto com fãs não são poucos os atores que reagem com simpatia, a coisa pode ser diferente quando as celebridades estão diante de jornalistas. Mas não parece ser o caso de Keanu: da mesma forma, o exército da Internet conseguiu com facilidade encontrar diversos momentos em que, diante de todo tipo de pergunta — das mais óbvias às mais inesperadas —, o ator respondeu graciosamente.

Exemplos: quando, em 1983, Bruna Lombardi comentou que ele, tão jovem, já tinha conseguido trabalhar com os melhores diretores, ele respondeu “thank you” umas três vezes e agradeceu até a equipe de figurinistas com quem trabalhara por seu sucesso. Já quando o apresentador Stephen Colbert resolveu lhe perguntar o que acontecia quando morríamos, ele se saiu com essa: “eu sei que as pessoas que nos amam vão sentir nossa falta”.

Por mais distintas e mais separadas por anos que sejam, as duas respostas compartilham pontos em comum: soam extremamente sinceras e nada cínicas. E se você acha que responder perguntas de forma espontânea não deveria ser algo tão incomum assim, tenha em mente que vivemos uma época em que celebridades controlam suas imagem externa meticulosamente, seja pelo filtro das redes sociais ou com “media training”, “planejamento estratégico” e técnicas de marketing afins.

O mais curioso é que, com a “Keanumania”, o ator conhecido justamente pela espontaneidade e timidez acabou inspirando alguns manuais de conduta e auto-ajuda no YouTube.

Ícone da auto-ajuda

Com 1,6 milhão de inscritos, o canal “Manual do Homem Moderno” publicou um vídeo com cinco lições de vida da história de vida do astro de “Matrix”. Para o youtuber Edson Castro, Keanu, que é disléxico, teve o pai preso por tráfico de heroína e acompanhou a luta da irmã contra a leucemia, “teria tudo para se tornar uma pessoa mais vitimista que pode jogar a culpa na vida”, mas, em vez disso, teria resolvido “focar nas coisas boas”.

Há, ainda, o caso do canal “Carisma No Comando”, que usa Keanu como exemplo para dar dicas de “como ser popular se você é introvertido” a partir da programação neurolinguística, método popular entre coaches e amplamente questionado pela comunidade científica.

E o que o próprio Keanu Reeves acha disso tudo? Questionado pela ” People ” sobre como era ser o namoradinho da Internet, ele respondeu o seguinte:

“Eu sou o quê? Isso é, uh, isso é doido”. Mas não sem completar: “Bem, a positividade é ótima”.

As informações são do jornal O Globo.

Deixe seu comentário: