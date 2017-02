Ken Humano brasileiro se submete Ã  50Âª cirurgia e quer entrar para o Livro dos Recordes

Rodrigo Alves, o Ken Humano brasileiro, se submeteu à sua 50ª cirurgia plástica e usou as redes sociais para revelar como foi a recuperação. Ele, que já gastou mais de 373 mil libras (cerca de 1,47 milhão de reais) com intervenções no rosto, exibiu o resultado na web.

“Onze dias depois do meu facelift SMAS feito pelo meu médico, dr. @drdoboscalin”, escreveu ele, que decidiu comemorar o resultado com um jantar com tudo a que tinha direito. “Meu primeiro bife ajuda muito a curar. Então, acabei comendo uma vaca”, brincou ele no Instagram.

E a espera foi dolorosa. “Se eu comesse comida sólida, os pontos explodiriam”, contou ele ao Daily Mail. Aos 33 anos – sendo 11 de procedimentos que lhe deram o título de Ken Humano – Rodrigo ele acredita que rejuvenesceu 14 anos depois da mais recente operação. “Fiquei 11 dias sem tomar banho, porque a água quente poderia dilatar as veias do meu rosto e deixar hematomas. Também não pude levantar peso e fui obrigado a dormir pelos 11 dias em um ângulo de 45 graus para que o sangue circulasse como deveria. Mas parece que tenho 19 anos”, explicou ele.

“Depois de 48 horas da operação, meu rosto estava tão enorme e eu não parava de me perguntar se eu havia feito a escolha certa. Foi a pior operação da minha vida”, revelou Rodrigo, que quer entrar para o Guinness, o Livro dos Recordes.

De acordo com a publicação, a recordista de cirurgias plásticas é American Cindy, 60 anos, que gastou mais de 53 mil libras (209 mil reais) na mesa de cirurgia por 47 vezes. Rodrigo, então, com três operações de vantagem e sete vezes mais dinheiro gasto, quer que seu posto seja reconhecido.

