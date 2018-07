Protagonista da partida mais longa do tênis (em 2010), o norte-americano John Isner (10º do ranking) voltou a disputar um demorado duelo (seis horas e 36 minutos) no gramado de Wimbledon (Inglaterra). Dessa vez, a vitória foi do sul-africano Kevin Anderson (8º colocado), por 3 sets a 2, resultado que garantiu vaga na final.

