Kevin O Chris irá comandar show gratuito em Porto Alegre no jogo entre Brasil e Paraguai pela Copa América

Na quinta-feira (27), no dia do jogo entre Brasil e Paraguai, o funkeiro Kevin O Chris, irá comandar a festa em Porto Alegre para animar a torcida. O show será gratuito e acontecerá no Anfiteatro Pôr-do-Sol (Av. Edvaldo Pereira Paiva, s/n°) às 20h.

A atração faz parte da programação da Arena No. 1 Brahma, patrocinadora oficial da Seleção Brasileira, que está transmitindo os jogos em telões nas capitais brasileiras. O evento que já reuniu mais de 15 mil torcedores nas edições anteriores, tem de lotação máxima para a festa de amanhã.

A partida que vale vaga nas quartas de final da Copa América será disputada em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

Atração: MC Kevin o Chris é um funkeiro que está em alta no momento. O rapaz é dono dos hits: “Finalidade Era Ficar em Casa“, “Eu Vou Pro Baile da Gaiola“, “Seja Bem Vinda na Gaiola” e “Tu Tá Na Gaiola“, que acumulam mais de 20 milhões de visualizações no YouTube.

Onde: Anfiteatro Pôr-do-Sol – Av. Edvaldo Pereira Paiva, s/n – Praia de Belas.

Dia 27/06 – Brasil x Paraguai

Quando: quinta-feira (26) das 16h à meia-noite, com previsão do show de Kevin O Chris para as 20h.

