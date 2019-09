O funkeiro Kevinho disse que apresentaria a atriz Bruna Marquezine para a sua família

Solteiro, agora o funkeiro Kevinho está sendo questionado sobre com quem ele ficaria no mundo das celebridades. Durante o programa “A Hora do Faro”, da Record, o cantor participou do quadro “Voltando as origens”.

Na brincadeira, Rodrigo falava um nome de alguma famosa e Kevinho decidiria se apresentaria para família ou não. Bruna Marquezine foi uma das artistas que apareceu na lista, e o funkeiro não bobeou ao admitir que apresentaria a atriz para família. Faro pediu para Kevinho fazer uma cantada para Bruna, e o cantor disse: “Gata, minha mãe tem uma nora para cada dia, mas eu quero muito mudar isso”.

Aniversário da irmã

Você piscou e Luana Marquezine já está bem próxima da maioridade. Irmã de Bruna e adorada pelo público teen da internet, a menina não deixou a chegada de seus 17 anos passarem em branco e, novamente, reuniu a família para uma simples celebração, assim como fez no ano passado.

Em vídeos compartilhados por seu fã clube, é possível vê-la em uma grande mesa, rodeada de pessoas e sentada bem ao lado da atriz em um restaurante localizado no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (19). Na hora do tradicional “Parabéns Pra Você”, a namorada de Lucas Amorim, com quem tem uma relação “fofa” e “divertida”, foi prestigiada com um naked cake de morango.

Nas imagens, Luana ainda deixou bem em evidência seu novo visual. Conhecida pelos fios superlongos e com leves cachos, ela passou por uma recente transformação nas madeixas, depois de um empurrãozinho de Bruna Marquezine. “Minha Lua decidiu cortar o cabelo e pediu para trazer ela no salão! Conseguiu ficar ainda mais linda. Não sei se ela gostou”, comentou a atriz na ocasião.

A caçula apostou para a celebração em um look justo e com estampa floral, uma tendência para usar e abusar no verão. Já Bruna chamou atenção com fios presos e acessórios em dourado. Luana já havia comentado sobre os estilos diferentes das filhas de Neide e Telmo Maia. “Não é nada parecido, mas adoro das roupas que ela usa. Já até peguei algumas coisas do closet dela. Ela é maravilhosa, minha ídola, minha rainha. Ela me inspira em tudo que ela faz. É uma pessoa incrível, maravilhosa”, elogiou.

Garota-propaganda da Puma, recentemente Bruna Marquezine abriu o jogo e deu alguns relatos sobre a presença do machismo enquanto atriz. “Eu tinha 17, 18 anos… Estava fazendo uma personagem na novela, a Lurdinha, e vi meu corpo sendo objetificado. Foi um tanto difícil ver as pessoas misturando ficção e vida real. Eu não tinha maturidade pra lidar com aquilo e não entendia aquilo. Ver que, porque seu corpo está exposto em rede nacional, as pessoas podiam me julgar e me tratar de forma diferente… Inclusive transferir algo da ficção pela realidade, porque a personagem tinha um teor sexual. As pessoas achavam que podiam me tratar de uma forma. Foi a primeira vez que cogitei parar de atuar”, revelou.

