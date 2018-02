Kia e Santander fecham parceria para financiamento de veículos

A Kia Motors do Brasil e Santander Brasil acabam de firmar parceria na constituição do braço financeiro da montadora/importadora, a Kia Financiamentos, por meio da qual passa a oferecer financiamento de veículos da marca comercializados no País.

A Kia Financiamentos, em sistema de private label, será integralmente administrada pela Santander Brasil. Trata-se de parceria de longo prazo que visa facilitar e agilizar as vendas da Kia Motors em mais de 100 pontos de atendimento em todo o País.

Segundo José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil, “a Kia Financiamentos será fundamental no processo de retomada de crescimento no mercado brasileiro. Depois de seis anos de restrições impostas pelo Inovar-Auto, voltaremos a crescer este ano. Ao fortalecer as vendas no varejo com taxas competitivas aos consumidores finais, as chances de crescimento passam a ser reais”.

De outra parte, André Novaes, diretor da Santander Financiamentos, afirma que “o acordo com a Kia Motors, importadora mais longeva do Brasil com atuação ininterrupta de 26 anos, contribuirá para acelerar as vendas de veículos da marca e fortalecerá ainda mais nossa posição de liderança no mercado de financiamento de automóveis no País. Vamos utilizar toda a nossa experiência e capacidade de inovação para desenvolver as melhores e mais adequadas soluções para os consumidores da marca”. Em 2017, o banco ampliou em 3,1 pontos percentuais sua participação no mercado de financiamento de veículos, que atingiu 23% do total nacional. A carteira de crédito de veículos para pessoas físicas registrou expansão de 20% em 12 meses, para R$ 36,24 bilhões no fim do ano passado.

Os pontos de atendimento da Kia no Brasil poderão utilizar o sistema da Santander Financiamentos, pioneiro na digitalização completa da concessão de crédito automotivo. O modelo simplifica e agiliza a liberação dos recursos, ao reduzir de mais de 108 para apenas 9 o número de campos a serem preenchidos para dar início ao processo de financiamento.

