Kidy se inspira no universo dos games em sua campanha para o Verão 2019

Marca queridinha das crianças por desenvolver calçados que aliam saúde e conforto, com base em tecnologia e inovação, a Kidy realizou uma campanha que se inspira no universo dos games para apresentar sua coleção Verão 2019. Na produção, as criações para meninos, meninas e sua linha esportiva ganham os holofotes, acompanhando os passos dos pequenos aventureiros com muito estilo e personalidade pelo cenário interativo e lúdico dos mais diversos jogos.

Ambientado em um estúdio, o shooting recria, em um mix de cores suaves e vibrantes em que os games são explorados num cenário marítmo, com as crianças desbravando o oceano como piratas modernos, e também um delicioso passeio pelo mundo dos doces, sem ignorar o universo automotivo para apresentar as novidades da linha esportiva da marca, tudo em clima de diversão e interatividade, em que os games. Intitulada Level Kidy, a campanha representa a imaginação ilimitada das crianças e a hiperconectividade característica dessa geração que já nasceu no auge da tecnologia e conectividade.

Ficha técnica

Concepção Marketing Kidy : Alex Santos, Jéssica Corte, Pamela Pontes e Tammy Yoda

Direção executiva: Maketing Kidy

Produção: Marketing Kidy

Produção de Moda: Lets Co Kids & Teen

Casting: My Cast

Cenografia: Bk Cenários

Fotografia: Juliana Sabbatini

Assistente de fotografia: Cristiano Rolemberg e Diego Perez

Editorial

Modelos infantis: Cauã di Giorno; Enzo Gabriel Oliveira; Andrew Ramos; Bernardo del Pozzo; Nicolas del Pozzo; Enrico Duque; Miguel Oliveira; Ana Beatriz Anjos; Júlia Secco; Alícia Marcelino; Eloá Moraes; Letícia Gonçalves; Melissa Naomi; Thaís Hikari; Maria Luna Savitski; Lucas Gabriel Santos; Samuel Cantarino; Fernanda Ortega

Locação: My Cast

