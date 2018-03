Kim Jong-un pode ter feito visita a Pequim

Vários meios de comunicação japoneses e sul-coreanos afirmaram que Kim Jong-un fez uma rápida visita a China na segunda-feira (26). Caso seja confirmada oficialmente, esta seria a 1ª viagem do líder norte-coreano ao exterior desde que sucedeu o pai, Kim Jong Il, em 2011. O jornal japonês “Sankei” diz que Kim Jong-un visitou Pequim para se reunir com vários altos funcionários do país.

