Kim Kardashian deleta post de nude após ser acusada de desrespeitar vítimas de massacre em sinagoga

A socialite Kim Kardashian apagou um nude dela compartilhado em sua conta no Instagram em meio à comoção em torno das 11 vítimas de um atirador em uma sinagoga na cidade de Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O post compartilhado pela esposa de Kanye West consiste em um recorte do torso dela nu, junto com uma legenda com a data “02/11/2018”, se referindo possivelmente a algum novo lançamento da marca pessoal de cosméticos da celebridade.

O post de Kim ficou poucas horas no ar e foi removido após intensas acusações de falta de respeito e pouca sensibilidade em meio aos crimes de cunho antissemita. “Enquanto a América lida com um tiroteio horrendo em uma sinagoga, ela compartilha isso no Twitter. Apague logo, Kim, se você ainda tem alguma decência”, pediu o apresentador de TV britânico Piers Morgan enquanto o post da socialite ainda estava no ar.

Além das 11 vítimas fatais do atirador, pelo menos outras seis pessoas ficaram feridas no tiroteio, sendo quatro delas policiais. O suspeito do crime chama Robert Bowers e está sob custódia das autoridades norte-americanas responsáveis pela investigação do ocorrido. Segundo testemunhas, o criminoso entrou no local fortemente armado. No instante do ataque, a sinagoga estava cheia por causa do serviço religioso do sabat judaico.

