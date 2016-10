Kim Kardashian processa o site que acusou ela de mentir que foi assaltada em Paris

Os advogados da socialite Kim Kardashian, de 35 anos, estão processando o tabloide “MediaTakeOut” por ter alegado que a americana fingiu ter sido sido assaltada, em Paris. A abertura do processo foi feita na Corte Federal de Manhattan, nos Estados Unidos. As informações são do jornal “The New York Daily News”.

Kim Kardashian estava em Paris para participar da Semana de Moda e estava hospedada no Hotel Pourtales, quando teve seu quarto invadido por criminosos, que a amordaçaram, a prenderam em um banheiro e roubaram dela o equivalente a 10 milhões de dólares. O assalto aconteceu no último dia 2.

Em uma publicação sobre o caso o “MediaTakeOut” escreveu: “Kim forjou o roubo, mentiu sobre o assalto violento e, depois, entrou um ação fraudulenta em sua seguros”. Ou seja, o tabloide insinuou que a socialite inventou a situação para dar um “golpe” na seguradora de seus joias.

No processo aberto pelos advogados da americana é citado que o artigo “pinta a vítima de um crime grave como uma criminosa” e, por isso, é “calunioso”.

