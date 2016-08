Kim Kardashian supera Selena Gomez no Instagram com vídeo sexy rebolando em piscina! Confira

Depois de aparecer nua diversas vezes na internet, Kim Kardashian pode comemorar um feito e tanto. Com um vídeo rebolando postado no Instagram, ela conquistou o título de postagem mais popular da rede social.

O vídeo, no qual aparece em uma piscina, atingiu nada menos que oito milhões de visualizações, quebrando o recorde que, até então, pertencia a Selena Gomez, como a foto mais curtida do Instagram, com pouco mais de quatro milhões.

In honor of @styledbyhrush birthday a month ago LOL she taught me how to twerk on this trip so I'm posting it for her 😜 Um vídeo publicado por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em Ago 20, 2016 às 7:47 PDT

Comentários