‘Kisses’: Anitta divulga teasers de novos clipes

Na noite desta segunda-feira (1º), em parceria com a Claro, Anitta divulgou mais dois teasers dos clipes novos. “Tu y Yo” e “Atención” são canções em espanhol, ambas mostram duas versões bem diferentes da cantora: uma Anitta bem descolada, com cabelo rosa; outra com maquiagem leve e uma ‘vibe’ praiana.

Vale lembrar que na noite do último domingo (31), a cantora, juntamente com a marca de sandálias Ipanema, divulgou o making of das faixas “Juego” e “Get to know me”:

O álbum audiovisual ‘Kisses’ será lançado nesta sexta-feira (5), em todas as plataformas digitais.

