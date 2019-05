Kit Harington, “Jon Snow” de Game Of Thrones, passará por período de reclusão em clínica após pico de estresse

Kit Harington, um dos atores principais da série Game Of Thrones, decidiu passar um tempo em reclusão após as gravações da última temporada da trilogia. Ele se internou, espontaneamente, em uma clínica de reabilitação em Connecticut, nos Estados Unidos. Kit ficou reconhecido internacionalmente por encenar Jon Snow, filho bastardo do Lorde Eddard Stark, na versão televisiva do livro “As Crônicas de Gelo e Fogo” da obra de George R. R. Martin.

De acordo com o portal Page Six, ele estaria passando por um período de grande estresse, causado, principalmente, em decorrência da finalização das gravações da última temporada da série. Kit estaria consumindo álcool em excesso e, visando menores danos à própria saúde, optou, com o apoio da esposa, Rose Leslie, por descansar na clínica Privé-Swiss.

É disponibilizado, no local, sessões de terapia, meditação, e acompanhamento psicológico. Os custos mensais da internação chegam a US$120 mil, pouco mais de R$400 mil. Até então, os representantes de Harrington não falaram sobre o caso.

