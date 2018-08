“Kofi Annan deixa exemplo maior de dedicação às causas da paz, do desenvolvimento e dos direitos humanos”, disse o presidente Michel Temer sobre a morte do ex-secretário-geral da ONU

Autoridades lamentaram a morte de Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e Prêmio Nobel da Paz. Annan, de nacionalidade ganense, morreu neste sábado (18), em um hospital em Berna, na Suíça, aos 80 anos.

O presidente Michel Temer publicou neste sábado em seu Twitter oficial sobre Annan. “Recebi com tristeza a notícia da morte do ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan. Annan deixa exemplo maior de dedicação às causas da paz, do desenvolvimento e dos direitos humanos. Nossas condolências à família”, afirmou Temer.

Outras autoridades

O presidente francês, Emmanuel Macron, recordou “o olhar calmo e firme” e “a força de suas lutas.” Em uma mensagem postada em sua conta no Twitter, Macron disse que “a França presta homenagem a ele”. “Nunca esqueceremos seu olhar calmo e resoluto nem a força de suas lutas”.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou profundamente a morte de Kofi Annan, e disse que seu legado será sempre uma inspiração para todos. “Nestes tempos turbulentos, Annan nunca parou de trabalhar para manter vivos os valores da Carta das Nações Unidas, seu legado será sempre uma inspiração para todos”, disse Guterres em um comunicado.

Guterres lembrou que Annan fez toda a sua carreira na ONU e alcançou os mais altos cargos de liderança, de onde conseguiu modernizar a organização “com dignidade e determinação”. “Como muitos, eu tenho orgulho de chamar Kofi Annan um bom amigo e um mentor”, disse. Guterres deu condolências à mulher de Annan, Nane, e sua família “e todos aqueles que choram a perda desse filho orgulhoso da África, que se tornou um campeão de paz para toda a humanidade”.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que Annan “ajudou a tornar o mundo um lugar melhor”. “Muito triste pela morte de Kofi Annan, um grande líder e reformador das Nações Unidas, alguém que fez uma contribuição notável para tornar o mundo um lugar melhor, e meus pensamentos e condolências estão com sua família neste momento”, disse em seu perfil pessoal no Twitter.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que o calor de Annan nunca deve ser confundido com fraqueza. “Annan mostrou que se pode ser grande ser humanitário e um líder forte ao mesmo tempo. A ONU e o mundo perderam um de seus gigantes.”

A Organização Internacional para as Migrações lamentou a morte de Annan, e o definiu como “líder e visionário”. Em sua conta no Twitter, a entidade “lamenta a perda de um grande homem, um líder e um visionário”. “Uma vida bem vivida, uma vida digna de comemoração”.

O presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, afirmou que o ex-secretário-geral da ONU era um exímio diplomata internacional que trouxe imenso orgulho ao seu país. Ele ordenou que a bandeira nacional de Gana fosse hasteada a meio mastro em todo o país e em todas as missões diplomáticas do país na segunda-feira (20) por uma semana.

Deixe seu comentário: