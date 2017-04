A chocolates Kopenhagen esclarece que é falsa a informação que circula nas redes sociais, dentre as quais o WhatsApp, de que esteja realizando uma promoção que dará ovos de páscoa Língua de Gato. A companhia orienta aos usuários a deletarem a mensagem e não clicar no link que supostamente os direcionaria a uma pesquisa. Trata-se de um golpe que pode instalar um vírus em computadores e smartphones, deixando as informações dos usuários vulneráveis.

