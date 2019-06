“La Casa de Papel”, 3 ª temporada estreia em julho, veja trailer:

“La Casa de Papel”, a série que alcançou números estrondosos, foi fantasia, foi tema de festa de aniversário e até teve seus personagens estampados em roupas, vai ganhar uma terceira temporada. Para os fãs da série espanhola fiquem preparados que dia 19 de julho estreia a continuação na Netflix.

“Conseguimos escapar, mas agora vem o mais difícil: manter-se vivos”, alerta o Professor, no trailer.

Durante o restante do vídeo, Tókio e o resto do bando conseguem fugir, mas Rio é preso. Com isso o grupo se une mais uma vez para resgatar o personagem. Assista a chamada para próxima temporada que também irá contar com a participação de novos personagens, veja: