Lactalis do Brasil amplia linha de queijos e investe R$ 100 milhões em fábricas no RS

A marca de queijos Président está lançando nestas últimas semanas a sua linha de produtos nacionais – mais especificamente: Queijos Muçarela, Prato, Reino, Parmesão e Minas Frescal; além de Requeijão Cremoso e Creme de Leite Fresco.

O objetivo da marca é trazer ao mercado brasileiro os produtos amados pelos consumidores com o mesmo cuidado na produção dos produtos que tornaram a Président a marca nº 1 de queijos na França, como os queijos Brie, Camembert, Emmental; e a manteiga La Motte, presentes nas gôndolas brasileiras por mais de décadas.

Por conta desta operação, a Lactalis do Brasil, grupo responsável pela Président no país, está investindo R$ 100 Milhões nas suas fábricas localizadas no Rio Grande do Sul (nas cidades de Três de Maio, Teutônia, Santa Rosa e Ijuí). O valor será utilizado na modernização das instalações, assim como na aquisição de tecnologia e equipamentos necessários para a produção de queijos. Outras marcas da Lactalis vão se beneficiar dos investimentos, já que as fábricas gaúchas também produzem leite, iogurte, creme de leite, requeijão e manteiga – entre elas estão Batavo, Parmalat, Poços de Caldas e Elegê.

