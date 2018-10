Lactalis do Brasil firma compromisso com o programa “Empresa Amiga da Justiça”

A Lactalis do Brasil, líder mundial na indústria de laticínios, assumiu compromisso de Empresa Amiga da Justiça. A assinatura do Termo de Compromisso Público da empresa e a solenidade de entrega de certificados do programa, foi conduzida pelo coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJSP (Nupemec), desembargador José Carlos Ferreira Alves. O evento aconteceu na última sexta-feira (26 de outubro) no Fórum João Mendes Júnior.

“Essa parceria representa o comprometimento com a sociedade e com o Poder Judiciário. A Lactalis busca cada vez mais soluções favoráveis e de impacto positivo para nossos clientes e a sociedade em geral. Estamos felizes em fazer parte desse programa”, afirma André Salles, CEO da Lactalis do Brasil.

Deixe seu comentário: