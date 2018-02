Lactalis exporta primeira carga gaúcha de lácteos para o Uruguai

A Lactalis concretiza hoje (01/2) o primeiro embarque de produtos lácteos das plantas gaúchas para o Uruguai. Será enviada uma carga de 25 mil quilos de bebida láctea achocolatada, leite condensado e creme de leite. A exportação ocorrerá por meio da unidade de Teutônia, no Rio Grande do Sul.

“É uma quebra de paradigma e o início de um grande projeto. A Lactalis inicia o processo de exportação de produtos lácteos de valor agregado para outros países do Mercosul, a partir do Rio Grande do Sul, amparando-se no reconhecimento de uma marca internacional com qualidade reconhecida globalmente como a Parmalat”, disse o diretor de Comunicação da Lactalis, Guilherme Portella. O executivo ressalta que todos os itens da carga remetida ao país vizinho foram fabricados com o leite produzido por produtores do Rio Grande do Sul.

A empresa está negociando o início da exportação para outros países do Mercosul, como Argentina, Chile e Paraguai. Para estes destinos, além de bebida láctea achocolatada, leite condensado e creme de leite, a Lactalis também deve remeter queijo, manteiga e requeijão.

Deixe seu comentário: